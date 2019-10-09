"نهر النيل من أنهار جهنم".. الكشف عن حقيقة تصريح عالم أزهري أثار جدلا كبيرا في مصر

ظهر العالم الأزهري المصري، سعد الدين الهلالي، في حوار تلفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب، أمس الثلاثاء، تحدث خلاله عن عدد من القضايا الدينية الهامة.

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بعد انتهاء الحوار، تداولت صفحات التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر، تصريحات منسوبة للدكتور سعد الدين الهلالي قال فيها: "عندما جاء الفتح الإسلامي إلى مصر ورأى الصحابة نهر النيل، تعوذوا بالله منه وقالوا إنه نهر من أنهار جهنم".

وقال موقع "فالصو" المتخصص في رصد الشائعات والأخبار المزيفة في مصر، أن الهلالي لم يذكر أن نهر النيل من أنهار جهنم، ولكنه طالب المواطن المصري بتقليل استهلاكه من المياه، مؤكدا أن استهلاكه أكبر من أي مواطن آخر في العالم، حيث صار استهلاك المواطن المصري للمياه أكثر من ضعف المواطن الأردني.

وأوضح الهلالي أن مشكلة سد النهضة بدأت في 14 مايو 2010، حيث اجتمعت دول حوض نهر النيل، وأعطت لأنفسها الحق في كسر اتفاقية حوض النيل، التي تعطى لمصر حصة تقدر بـ55.5 مليار قدم مكعب.

المصدر: وسائل إعلام مصرية