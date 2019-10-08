الحريري: الإمارات وعدت باستثمارات ومساعدات للبنان  

أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أن الحكومة الإماراتية وعدت بتقديم مساعدات مالية واستثمارات للبنان.

وقال الحريري، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الثلاثاء قبيل مغادرته أبو ظبي: "أعود إلى بيروت، ولبنان كله مدعوم من دولة الإمارات، وليس سعد الحريري، لأن الإمارات تريد للبنان أن يكون معافى وأن يعيش اللبنانيون بشكل جيد".

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني: "هناك وعد من الإماراتيين باستثمارات ومساعدات مالية للبنان، والعمل جار للحصول عليها. وعلينا اليوم أن نتابع النتائج الإيجابية لهذه الزيارة، وكل الإمكانيات متاحة، ويجب أن نركز على ما هو أفضل استثمار يمكن أن تستثمره الإمارات في لبنان".

وشدد على أن "لبنان بحاجة اليوم إلى وضع أسس جديدة لاقتصاده، تبدأ بخلق فرص عمل والحد من الإنفاق ودمج المؤسسات التي لا عمل لها لكي نخفض من التكاليف".

وتابع الحريري: "لكي نحرك الاقتصاد اللبناني، يجب أن نستثمر في سيدر، وهناك خطة ماكينزي التي تؤمن لنا اقتصادا مستداما".

وقام الحريري خلال اليومين الماضيين بزيارة رسمية إلى الإمارات سعيا للحصول على التمويل من أجل احتواء تراجع في ثقة المستثمرين والمودعين داخل لبنان.

وعقب لقاء أجراه الحريري الاثنين مع ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعلنت الإمارات عن سماحها لمواطني البلاد بالسفر إلى لبنان اعتبارا من الثلاثاء.

المصدر: RT + وكالات