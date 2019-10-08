قناة عراقية معارضة لـRT: طائرات مُسيرة تحوم فوقنا

كشفت قناة "الفرات" العراقية الممولة من "تيار الحكمة" المُعارض بقيادة عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، عن وجود طائرات مُسيرة تحوم فوقها، بحسب مصدر مسؤول فيها.

وقال المصدر لـRT إن "عناصر الأمن في القناة رصدوا منذ ليلة الأحد الماضي وجود طائرات مُسيرة تحوم فوقها"، مبيناً أن "عناصر مُسلحة تجوب في الأفرع والأزقة المُحيطة بالقناة، ونُرجح أن يكون هؤلاء يتبعون جهات إستهدفت القناة قبل أيام".

وأضاف: "نتوقع أن يتم استهداف القناة من جديد بسبب عائديتها لتيار الحكمة المُعارض وتغطيتها للتظاهرات التي شهدها العراق خلال الأيام الماضية".

يذكر أن صاروخاً استهدف ليلة الأحد الماضي قناة الفرات الفضائية في حي الكرادة وسط العاصمة بغداد وأصاب أحد العاملين فيها.

المصدر: RT