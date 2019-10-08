السيسي: نرفض اقتطاع جزء من الأراضي السورية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي على هامش القمة الثلاثية مع قبرص واليونان، أن مصر ترفض اقتطاع جزء من الأراضي السورية.

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وأشار الرئيس المصري إلى أن القمة الثلاثية تتفق على ضرورة التوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة، موضحا أن الممارسات أحادية الجانب تضر بمصالح دول شرق المتوسط.

من جانبه، رفض رئيس قبرص تصرفات تركيا في شرق المتوسط، مشيرا إلى أنه من غير المقبول في القرن الـ21 أن تلجأ دولة بالعالم الثالث إلى دبلوماسية المدافع.

المصدر: RT