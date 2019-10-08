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العراق.. مقتل سبعة عناصر من "داعش" في عملية عسكرية

أخبار العالم العربي

العراق.. مقتل سبعة عناصر من
Reuters AKO RASHEED
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل سبعة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في عملية عسكرية شمالي البلاد.

وذكر بيان للخلية أن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، نفذت واجباً في منطقة داقوق بمحافظة كركوك (شمال العراق)، أسفر عن مقتل سبعة إرهابين".

وأضاف أن "الواجب أسفر أيضاً عن تدمير عدة أنفاق وأوكار، فضلاً عن عبوات وأحزمة ناسفة".

المصدر: RT

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