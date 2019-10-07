 
مباشر
عاجل
إدارة ترامب: لا نسحب القوات الأمريكية من سوريا وإنما ننقل العسكريين من شمال البلاد إلى مناطق أخرى

قوات سوريا الديمقراطية تسحب عددا من مقاتليها من ريف دير الزور وترسلهم إلى الحدود مع تركيا

أخبار العالم العربي

قوات سوريا الديمقراطية تسحب عددا من مقاتليها من ريف دير الزور وترسلهم إلى الحدود مع تركيا
Reuters ALI HASHISHO
مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mi5z

أفاد مراسلنا نقلا عن قيادي من المنطقة الشرقية في قوات سوريا الديمقراطية أن الأخيرة سحبت العديد من مقاتليها من ريف دير الزور الشمالي ومخيمات وسجون "داعش" ونقلتهم للحدود مع تركيا.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سحب قوات بلاده من شمال شرق سوريا قبيل هجوم تركي محتمل على تلك المنطقة. 

واعتبرت "قسد" أن قرار واشنطن وتصريحات مسؤوليها حول عدم التدخل في العملية التركية المرتقبة بالمنطقة "طعنة في الظهر".

وبدأت الولايات المتحدة، في وقت سابق من الاثنين، سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، وسط استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا في الحرب على "داعش"، وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني".

ومنذ ديسمبر الماضي، كانت الولايات المتحدة وتركيا تعملان، باتفاق بين الرئيسين الأمريكي، دونالد ترامب، والتركي، رجب طيب أردوغان، على إنشاء "المنطقة الآمنة" شمال شرق سوريا لحل مخاوف أنقرة "الأمنية" من جهة وعدم السماح بمواجهة عسكرية بين القوات التركية من جهة أخرى.

إلا أن هذه الجهود لم تسفر بعد عن أي نتيجة، نظرا لوجود خلافات بين الطرفين حول عمقها وطبيعة عملها، لتؤكد تركيا مرارا على خلفية هذا التعثر عزمها شن عملية عسكرية شمال شرق سوريا ستكون الثالثة لها في هذا البلد العربي منذ اندلاع الأزمة فيه عام 2011.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بطل العالم.. أكل 82 "تاكو" في 8 دقائق