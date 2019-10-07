مصر.. تطورات في قضية الطفلة "جنة" ضحية التعذيب

أجلت الدائرة السادسة جنايات المنصورة النظر في قضية الطفلة جنة ضحية التعذيب على يد جدتها لجلسة 9 أكتوبر، لانتداب محام للدفاع عن المتهمة.

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وطالب سمير حافظ عبد اللطيف داغر، جد الطفلة جنة، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على جدة الطفلة للأم، عقابا على ما ارتكبته من جرم في حق جنة وشقيقتها.

يشار إلى أن الدائرة السادسة جنايات المنصورة شهدت اليوم أولى جلسات محاكمة الجدة المتهمة بتعذيب الطفلة جنة محمد سمير 5 سنوات، والشهيرة إعلاميا بضحية التعذيب على يد جدتها بقرية بساط كريم الدين بمركز شربين بمحافظة الدقهلية.

وكان المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية خالد ممدوح خضر قرر إحالة الجدة المتهمة للمحاكمة العاجلة بناء على قرار النائب العام.

وكشف تقرير الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفلة وجود حروق نارية من الدرجة الثالثة بالظهر وبمنطقة حساسة نتيجة جسم صلب ساخن، ووجود حروق نارية من الدرجتين الأولى والثانية مستطيلة الشكل واقعة بالظهر والصدر.

وأثبت التقرير وجود كدمات بالظهر ويمين الصدر ومثلها ينشأ من جراء التعدي على المجني عليها بالضرب ووجود كدمات بيضاوية الشكل بوحشية في العضدين الأيمن والأيسر، ومثلها من جراء الاعتداء على الطفلة بالعض بأسنان آدمية وكدمات ملتفة حول مفصل الكاحل الأيمن والأيسر ومثلهما من جراء تقييد المجني عليها.

ناصر حاتم

المصدر: RT