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غوتيريش يدعو لضبط النفس بشمال شرقي سوريا

أخبار العالم العربي

غوتيريش يدعو لضبط النفس بشمال شرقي سوريا
Reuters CARLO ALLEGRI
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع الأطراف في شمال شرقي سوريا لإبداء أقصى درجات ضبط النفس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحفيين، اليوم الاثنين: "من المهم أن تبدي جميع الأطراف أقصى درجات ضبط النفس في الوقت الراهن".

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وأضاف المتحدث أن "الأمين العام يؤكد كذلك على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية طوال الوقت، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين إليها دون أي عائق وبأمان".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الولايات المتحدة عن انسحاب قواتها من شمال شرقي سوريا وسط التوقعات ببدء تركيا بعمليتها العسكرية في هذه المنطقة.

المصدر: رويترز

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