مصر.. فصل ألف معلم عن العمل بسبب انتمائهم للإخوان المسلمين
Reuters
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أعلن وزير التربية والتعليم في مصر، طارق شوقي، فصل 1070 معلما بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين أو من وقع عليهم أحكام.
وأضاف شوقي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "هي نسبة صغيرة من مليون ونصف معلم، لحماية أولادنا".
وأوضح الوزير أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي غدا لبحث مشكلات المعلمين، لافتا إلى أنه سيجرى وضع إطار عام لجدارة المعلم وكيفية اختياره وقياس الكفاءة حيث يكون التعيين بالاستحقاق.
وتابع وزير التربية والتعليم: "سيتم اختيار اللي حابب الوظيفة بحضور أساتذة التربية وأعضاء لجنة التعليم بالبرلمان، لعمل شهادة لمزاولة مهنة التعليم".
المصدر: مصراوي
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