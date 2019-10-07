 
مباشر

مبارك يظهر في أحدث صورة له في ذكرى انتصار أكتوبر

أخبار العالم العربي

مبارك يظهر في أحدث صورة له في ذكرى انتصار أكتوبر
Reuters
الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mi48

نشر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، صورة لجده خلال الاحتفال بالذكرى الـ 46 لانتصارات حرب أكتوبر 1973.

إقرأ المزيد
قصة طيار يمني انقض على موقع للجيش الإسرائيلي ودمره بالكامل في
قصة طيار يمني انقض على موقع للجيش الإسرائيلي ودمره بالكامل في "حرب أكتوبر"

ونشر عمر على صفحته الرسمية في "إنستغرام" صورة تجمعه بالرئيس الأسبق، هنأ خلالها القوات المسلحة المصرية قائلا: "كل عام وقواتنا المسلحة المصرية هم خير أجناد الأرض، وتحية خاصة لجدي قائد الضربة الجوية وبطل الحرب والسلام".

يذكر أن الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 1973، كما يطلق عليه "صاحب الضربة الجوية الأولى" خلال الحرب.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بطل العالم.. أكل 82 "تاكو" في 8 دقائق