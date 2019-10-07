مبارك يظهر في أحدث صورة له في ذكرى انتصار أكتوبر

نشر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، صورة لجده خلال الاحتفال بالذكرى الـ 46 لانتصارات حرب أكتوبر 1973.

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ونشر عمر على صفحته الرسمية في "إنستغرام" صورة تجمعه بالرئيس الأسبق، هنأ خلالها القوات المسلحة المصرية قائلا: "كل عام وقواتنا المسلحة المصرية هم خير أجناد الأرض، وتحية خاصة لجدي قائد الضربة الجوية وبطل الحرب والسلام".

يذكر أن الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 1973، كما يطلق عليه "صاحب الضربة الجوية الأولى" خلال الحرب.

المصدر: RT