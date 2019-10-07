مصر.. السيسي يعقد اجتماعا هاما بشأن سيناء

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أجهزة الدولة في مصر بضرورة تنمية شبه جزيرة سيناء وإحداث طفرة اقتصادية واجتماعية وعمرانية بها.

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وناقش الرئيس المصري مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء محمد شاكر، تطورات أعمال توصيل التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.

وقال المتحدث باسم الرئاسة في مصر، بسام راضي، إن الاجتماع جاء في إطار متابعة سير المشروعات الاستراتيجية التابعة لوزارة الكهرباء، وذلك في إطار تدعيم منظومة الكهرباء في مصر وتحديث بنيتها التحتية.

ووجه الرئيس المصري أيضا بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة المشروعات القائمة، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.

المصدر: RT