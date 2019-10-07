 
مباشر

مصر: لم يتم نقض أو تأييد حكم الإعدام بحق المهندس المصري في السعودية

أخبار العالم العربي

مصر: لم يتم نقض أو تأييد حكم الإعدام بحق المهندس المصري في السعودية
Reuters
علم مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mi2a

قالت وزارة الهجرة المصرية أن قضية المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية، علي أبو القاسم، تحت الدراسة بالمحكمة العليا في الرياض ولم يتم بعد نقض الحكم أو تأييده.

إقرأ المزيد
مصر تصدر بيانا بشأن الحكم بالإعدام على مهندس مصري في السعودية
مصر تصدر بيانا بشأن الحكم بالإعدام على مهندس مصري في السعودية

وقالت الوزارة في بيان لها إنه ردا على الاستفسارات التي وصلت لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والمزاعم التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بادعاء عدم تدخل الدولة المصرية بأجهزتها لمساندة قضية المهندس علي أبو القاسم، أو الادعاء بوقف الحكم، تؤكد الوزارة أن تلك الأخبار كلها عارية تماما عن الصحة.

وطالبت الوزارة بـ"عدم الانسياق وراء الشائعات، وأن يتم تفهم كون القضايا الجنائية تخضع لقوانين كل دولة، وأن الوزارة تتحرك دوما في إطار احترام القانون وتقدير القضاء، وتؤكد على ثقتها التامة في عدالة القضاء السعودي".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بطل العالم.. أكل 82 "تاكو" في 8 دقائق