موغيريني تدعو الأردن إلى إعادة إطلاق مباحثات جنيف بشأن الأزمة السورية

دعت المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، الأردن إلى إعادة إطلاق مباحثات جنيف بشأن الأزمة السورية.

وأعلنت موغيريني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفديفي عمان عن مقترح بتقديم قرض ميسر للأردن بقيمة 500 مليون يورو، كما أشارت إلى أنها ناقشت مع الأزمة السورية.

وقالت موغيريني "لقد رأيت تأثير الأزمة السورية على الاقتصاد الأردني وأود أن أثني على الأردن والأردنيين والرسالة التي أود التأكيد عليها أنه يمكنكم أن تعتمدوا على الاتحاد الأوروبي كداعم موثوق به بالنسبة للأردن"​​​.

كما لفتت موغيريني إلى أنها ناقشت مع الصفدي الأزمة السورية، وقالت "حيث أنه تمت الموافقة على اللجنة الدستورية، لا بد أن نعطي فرصة لعملية جنيف أن تبدأ من جديد وأن تبدأ مباحثات سورية يقودها السوريون".

من جهته،أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن هناك أخطارا حقيقة تقوض حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، ومن بينها نية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم غور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية.

وقال الصفدي إن "التحدي القادم هو التصويت على ولاية الأونروا في الجمعية العامة، والمملكة بدأت مبكرا لحماية الأونروا وجزء من الجهد الذي قمنا به في الأمم المتحدة لتجديد ولاية الوكالة بشكل فوري ونثق أننا سنكون قادرين على تحديد ذلك".

وأضاف الصفدي "ثمة خطر حقيقي يقوض حل الدولتين ومن بينها نية رئيس الوزراء الإسرائيلي بضم غور الأردن"، مؤكدا "معنى ذلك موت خيار حل الدولتين"​​​.

المصدر: RT