 
مباشر
عاجل
وكالة الأنباء الإيرانية: إيران تلغي تأشيرات الدخول للعراقيين لمدة شهرين بدءا من 24 أكتوبر

مصدر لـRT: عبد المهدي سيُطلق حزمة إصلاحات جديدة يوم غد الثلاثاء

أخبار العالم العربي

مصدر لـRT: عبد المهدي سيُطلق حزمة إصلاحات جديدة يوم غد الثلاثاء
Reuters ALAA AL-MARJANI
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mi15

كشف مصدر في مكتب رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم الأثنين، أن الأخير سيطلق حزمة إصلاحات جديدة يوم غد الثلاثاء.

وقال المصدر لـRT إن "عبد المهدي حضّر مجموعة مشاريع وقرارات لتلبية مطالب المتظاهرين"، مبيناً أن "هذه الحزمة مرتبطة جميعها بمطالب المتظاهرين، منها ما يتعلق بفرص العمل وتمويل المشاريع".

وأضاف أن "رئيس الحكومة على تواصل مع المتظاهرين عبر الخلية التي شكلها في مكتبه، وربما سيلتقي خلال الأيام المقبلة مجموعة منهم".

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بطل العالم.. أكل 82 "تاكو" في 8 دقائق