إصابة 5 فلسطينيين خلال اقتحام مستوطنين "مقام يوسف" في نابلس

أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص المطاطي وحالات اختناق، اليوم الاثنين، خلال مواجهات عقب اقتحام مئات المستوطنين لمقام النبي يوسف في نابلس.

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وبحسب المصادر الإسرائيلية أمن الجيش اقتحام ما يقارب 1000 مستوطن، من بينهم وزير الاقتصاد الإسرائيلي إيلي كوهين، المدينة باتجاه قبر يوسف، ما أدى لاندلاع مواجهات في محيط القبر.

وأطلق الجنود الإسرائيليون الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه عشرات الشبان الفلسطينيين، ما أدى لإصابة عدد منهم، وتم علاجهم ميدانيا.

وعادة ما يقتحم المستوطنون اليهود مقام يوسف في نابلس لأداء طقوس دينية، لاعتقادهم بأنه قبر النبي يوسف عليه السلام، وأنه حق يهودي، في حين تنفي الروايات التاريخية والعلمية صحة ذلك، مشيرة إلى أن عمر القبر لا يتعدى مئتي عام، وأنه يعود لرجل مسلم سكن المنطقة قديما يدعى يوسف دويكات.

المصدر: RT