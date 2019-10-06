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حاكم دبي يستذكر رحيل والده: كان والد دبي ومهندسها وسببا في وجود الإمارات

أخبار العالم العربي

حاكم دبي يستذكر رحيل والده: كان والد دبي ومهندسها وسببا في وجود الإمارات
Reuters CHRISTOPHER PIKE
حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تغريدة مؤثرة في الذكرى الـ 29 لوفاة والده.

وقال ابن راشد في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "في مثل هذا اليوم السابع من أكتوبر 1990 رحل راشد بن سعيد آل مكتوم.. رحل عن دبي والدها ومهندسها.. تصدعت برحيله الكثير من القلوب، لم يصدق الكثيرون أن من كان أبا لهم قد رحل".

وأضاف: "أصعب رحيل هو رحيل الوالد.. يجعلك يتيما..ل أنه كان سببا في وجودك.. في حياتك".

وتابع قائلا إن والده كان سببا في وجود وطنه الإمارات.

المصدر: تويتر 

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