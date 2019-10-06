نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تغريدة مؤثرة في الذكرى الـ 29 لوفاة والده.

وقال ابن راشد في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "في مثل هذا اليوم السابع من أكتوبر 1990 رحل راشد بن سعيد آل مكتوم.. رحل عن دبي والدها ومهندسها.. تصدعت برحيله الكثير من القلوب، لم يصدق الكثيرون أن من كان أبا لهم قد رحل".

في مثل هذا اليوم السابع من أكتوبر ١٩٩٠ رحل راشد بن سعيد آل مكتوم..رحل عن دبي والدها ومهندسها..تصدعت برحيله الكثير من القلوب، لم يصدق الكثيرون أن من كان أباً لهم قد رحل..أصعب رحيل هو رحيل الوالد..يجعلك يتيماً..لأنه كان سبباً في وجودك..في حياتك..في نجاحك..سبباً في وجود وطنك pic.twitter.com/JtVBqo0AfF — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 6 октября 2019 г.

وأضاف: "أصعب رحيل هو رحيل الوالد.. يجعلك يتيما..ل أنه كان سببا في وجودك.. في حياتك".

وتابع قائلا إن والده كان سببا في وجود وطنه الإمارات.

المصدر: تويتر