الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: استلام أموال المقاصة منقوصة تراجع عن الإجماع الوطني

اعتبر عضو المكتب السياسي لـ "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، رمزي رباح، أن السلطة الفلسطينية تراجعت عن الإجماع حول عدم استلام أموال المقاصة من إسرائيل منقوصة من أي مبلغ.

وقال رباح، في تصريح أدلى به اليوم الأحد، إن هذا الموقف "تراجع عن الإجماع الوطني، أعلنه الرئيس محمود عباس في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير"، مشيرا إلى أنه جرى التراجع عنه من خلال الحلول الجزئية التي جرى التوصل إليها، والتي تتبعها إسرائيل وأمريكا، بذريعة "حتى لا تنهار السلطة ومعها التنسيق الأمني".

وتابع أن "الحلول الجزئية بدأت بضريبة البلو، ثم إعادة تسليم جزء من أموالنا المستحقة لنا، مليار و800 مليون شيكل، من أصل نحو 3 مليارات شيكل، وهي مستحقة عن الشهور السبعة الماضية".

وشدد على أن هذه الحلول الجزئية بلا أفق، وإسرائيل تتعاطى مع أموال المقاصة باعتبارها تحت سيطرتها، وهي المتحكمة المباشرة بها، وهذا من الثمار المرة لبروتوكول باريس الاقتصادي.

وأضاف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية: "بهذه الخطوات سنبقى أسرى قيود بروتوكول باريس، وأسرى سياسة أوسلو وقيوده والتزاماته، وسيبقى الاقتصاد الفلسطيني ملحقا بالاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي نعود إلى نقطة الصفر".

وأعلن الرئيس الفلسطيني، في وقت سابق من اليوم، أن الجانب الإسرائيلي وافق على تشكيل لجنة لبحث القضايا المالية العالقة واحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية.

وقال عباس: "أخذنا من الجانب الإسرائيلي مليار ونصف شيكل (زهاء 430 مليون دولار) كدفعة مالية أولى".

المصدر: RT