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وزير الدفاع العراقي يناقش مع السفير الفرنسي شراء رادارات فرنسية خاصة بالدفاع الجوي

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وزير الدفاع العراقي يناقش مع السفير الفرنسي شراء رادارات فرنسية خاصة بالدفاع الجوي
/ www.mod.mil.iq
وزير الدفاع العراقي يناقش مع السفير الفرنسي شراء رادارات فرنسية خاصة بالدفاع الجوي
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ناقش وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، مع السفير الفرنسي ببغداد برونو أوبير، طلب بلاده شراء رادارات فرنسية خاصة بالدفاع الجوي، وتفعيل اللجنة الثنائية الخاصة بتقييم التعاون العسكري.

وثمن السفير الفرنسي دور العراق وأهميته في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد برونو أوبير دعم الحكومة الفرنسية لسيادة العراق ووحدة أراضيه، مشددا على ضرورة استقرار البلد لأن العراق هو نقطة التوازن في المنطقة.

وأشار الدبلوماسي الفرنسي إلى وقوف فرنسا إلى جانب العراق في بناء قدراته العسكرية كون العلاقات بين البلدين علاقات ذات تاريخ طويل.

المصدر: الدفاع العراقية

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