تنفيذا لقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رقم 511/ 2019، والخاص بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم تم الإفراج عن نحو 2500 سجين من مختلف أرجاء مصر .

ورأت اللجان المعنية بتنفيذ القرار أنه ينطبق على 1818 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وفي سياق متصل أقرت اللجنة العليا للعفو بعد فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم الإفراج عن 574 نزيلا بشكل مشروط.

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يذكر أن العفو الذي أصدره الرئيس المصري جاء بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر، ويأتي في إطار الحرص على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث والإهتمام بتقديم أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع والتي من أهم عناصرها تفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج بالعفو عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

القاهرة: ناصر حاتم