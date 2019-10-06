قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن قدر مصر أن تتعرض لأمواج عاتية يأتي أغلبها من الخارج، لكنها تتحطم دوما أمام صلابة وتماسك الشعب الذي يربطه بأرضه رباط وثيق.

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وأضاف السيسي، اليوم الأحد، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصار أكتوبر: "قدر هذا الوطن أن يتعرض لأمواج عاتية يأتي أغلبها من الخارج، ولكنها تتحطم دوما أمام صلابة وتماسك الشعب المصري الذي يربطه بأرضه رباط وثيق، ويربطه بجيشه الوطني ميثاق وعهد بالحفاظ على الأرض وحماية الشعب وصون الكرامة الوطنية".

وتابع: "خلال العقود الأخيرة تغيرت أشكال الحرب وأساليبها وصولا إلى استهداف الروح المعنوية للشعوب، ولتصل إلى المواطن داخل بيته من خلال وسائل الاتصال والإعلام الحديثة، حرب تستهدف إثارة الشك والحيرة وبث الخوف والإرهاب".

وأوضح السيسي: "في تلك الحرب التي تعتمد على الخداع والأكاذيب والشائعات يكون النصر فيها معقودا على وعي كل مواطن وعلى مفاهيمه وأفكاره ومعتقداته، لذلك فإنني على ثقة كاملة من النصر في تلك الحرب ليقيني التام بأن الشعب المصري بأغلبيته الكاسحة يدرك بقلبه السليم الصدق من الافتراء، وأن هذا الشعب الأصيل سئم من الخداع والمخادعين ومن كثرة الافتراء على وطنه بالباطل".

المصدر: RT