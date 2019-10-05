قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ووزير الخارجية والمالية العراقي الأسبق، هوشيار زيباري، إن تعهدات الرئاسات الثلاث في العراق للمتظاهرين "غير واقعية، وغير قابلة للتطبيق".

وأضاف زيباري في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن "الاحتجاجات ضد الحكومة العراقية مستمرة في مناطق مختلفة من بغداد وجنوب العراق".

وتابع زيباري وزير المالية الأسبق في الحكومة العراقية، أن "عجز الموازنة العراقية لعام 2020 سيزيد إلى أكثر من 30 مليار دولار"، داعيا قيادات العراق إلى إدراك أن "الواقعية مطلوبة".

المصدر: شفق نيوز