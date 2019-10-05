نشرت الخارجية الإسرائيلية في حساب تابع لها باللغة العربية مقطع فيديو، زعمت أنه لمواطن سعودي يدعو فيه ولي عهد المملكة، محمد بن سلمان، إلى التطبيع مع إسرائيل.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في تغريدة نشرتها على حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لها في موقع "تويتر"، اليوم السبت، إن الفيديو لـ "مواطن سعودي يعرب عن تأييده للتطبيع مع دولة إسرائيل ويطالب بتغيير الصورة النمطية العربية عن إسرائيل، مشيرا إلى أن تغيير هذه الصورة سيساهم في بناء السلام".

مواطن سعودي 🇸🇦 يعرب عن تأييده للتطبيع مع دولة إسرائيل ويطالب بتغيير الصورة النمطية العربية عن #إسرائيل، مشيرا إلى أن تغيير هذه الصورة سيساهم في بناء السلامpic.twitter.com/qrwAOM3ObM — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) 5 октября 2019 г.

وقارن المتحدث في هذا الشريط، الذي يستمر دقيقتين، إسرائيل مع كل من العراق ولبنان وتركيا وقطر، متسائلا عن سبب مقاطعة إسرائيل وفتح سفارات في هذه الدول.

وأضاف: "لماذا نقاطع إسرائيل، ماذا عن الذين قتلوا أولادنا؟ قطر وتركيا وإيران والحوثي والإخونجية ولدينا سفارات لديهم".

وتابع: "نحن لدينا سفارة في لبنان وهم يدعمون حزب الله وسفارات في العراق وقد قتلوا الشعب الكويتي والآن إيران تحتلهم... لم لا نقاطعهم؟".

وأشار الناطق إلى أن بلاده تعد صديقة للولايات المتحدة، معتبرا أن إسرائيل تمثل في الحقيقة "ولاية من أمريكا"، كما وجه رسالة إلى ولي العهد السعودي، قائلا: "أتمنى أن نطبع العلاقات مع إسرائيل يا سمو الأمير".

ولا تقيم إسرائيل أي علاقات دبلوماسية رسمية مع الدول العربية باستثناء مصر والأردن، ووقعت اتفاقيتي سلام مع السلطات المصرية عام 1979 ومع الحكومة الأردنية في 1994.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مرارا في وقت سابق إلى إقامة تحالف دولي في الشرق الأوسط ضد إيران يضم "بلدانا معتدلة" في المنطقة، في إشارة إلى السعودية.

من جانبه، أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أوائل أبريل الماضي، أن المملكة وإسرائيل تواجهان عدوا مشتركا يتمثل بإيران، التي تتهمها المملكة بدعم قوات الحوثيين في اليمن بما في ذلك لتنفيذ هجمات صاروخية على الأراضي السعودية، كما قال إن الإسرائيليين لديهم الحق في العيش على أرض خاصة بهم.

المصدر: وكالات