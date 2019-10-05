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مصر.. القبض على تمساح طوله أكثر من متر بعد ظهوره في مدينة بورسعيد

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مصر.. القبض على تمساح طوله أكثر من متر بعد ظهوره في مدينة بورسعيد
Globallookpress
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تمكنت وزارة البيئة المصرية من الإمساك بتمساح صغير، يقدر طوله بنحو متر بمحيط معدية بور فؤاد بمدينة بورسعيد، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وورد بلاغ من شرطة الأمن العام إلى محمية اشتوم الجميل يفيد بظهور تمساح بمحيط معدية بور فؤاد. وفور تلقي البلاغ، أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بتشكيل لجنة من محمية اشتوم الجميل وبالتنسيق مع شرطة الأمن العام والجهات المعنية ببورسعيد لمعاينة موقع البلاغ.

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وتمكنت اللجنة من الإمساك بالتمساح المذكور، والتأكد من خلو الموقع من تماسيح أخرى، بالإضافة إلى التنسيق مع معهد بحوث صحة الحيوان ببورسعيد للكشف على التمساح والتأكد من حالته الصحية، على أن يتم نقله بعد ذلك إلى حديقة الحيوان بالجيزة.

مصر.. القبض على تمساح طوله أكثر من متر بعد ظهوره في مدينة بورسعيد

المصدر: الشروق المصرية

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