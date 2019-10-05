نائب عراقي: فشل الاجتماع بين رئيس البرلمان والمتظاهرين

قال النائب العراقي أحمد الجبوري إن الاجتماع الذي عقد، اليوم السبت، بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وممثلين عن المتظاهرين المحتجين لليوم الخامس على التوالي فشل في تحقيق أي تقدم.

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وأكد الجبوري، النائب عن جبهة الإصلاح، على حسابه في "تويتر" أن الحلبوسي رفقة خمسة نواب التقى بأكثر من 100 ممثل عن المحتجين داخل مقر مجلس النواب وطلب منهم وقف التظاهر.

وحسب النائب، فقدرفض المحتجون ذلك، وطالبوا من جانبهم الحلبوسي بالاستقالة، ما أدى إلى نشوب فوضى في قاعة الاجتماع، ثم خرجوا من مقر المجلس.

التقى السيد الحلبوسي ومعه خمسة نواب

بأكثر من ١٠٠ شاب في قاعة رقم (١) في مجلس النواب..

وطلب منهم إنهاء المظاهرات .. فرفضوا ذلك ... وطالبوه بالاستقالة ... وحصلت فوضى في القاعة وخرجوا..مِن المجلس #نازل_اخذ_حقي#العراق_ينتفضpic.twitter.com/L83tKXGhWW — النائب احمد الجبوري (@ahmedaljubore1) October 5, 2019

في غضون ذلك، نشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بيانا صدر عما يسمى "اللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة الكرامة"، ينفي وجود أي تفاوض بين السلطات والمحتجين، متهما الحكومة بالكذب بهذا الشأن.

🔴الرد الحقيقي لممثلي التظاهرات العاضبة في #العراق ..

لامساومة ولاتفاوض على حساب دماء الشهداء ..

وكل ماينقل عن مفاوضات محض افتراء.#العراقpic.twitter.com/HqFnghf6Cd — رعد هاشم🌟Raad Hashim (@raad_arabi) October 5, 2019

وأفادت وكالة "فرانس برس" بارتفاع حصيلة ضحايا الأحداث الدموية التي طالت، منذ الثلاثاء الماضي، العاصمة بغداد ومعظم مدن جنوب العراق، إلى 93 قتيلا على الأقل ونحو أربعة آلاف جريح، غالبيتهم من المتظاهرين المطالبين بتحسين ظروف المعيشة وخلق فرص عمل إضافية للشباب ورحيل "الفاسدين" من الحكومة.

المصدر: وكالات