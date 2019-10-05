كشف قائد عمليات بغداد، الفريق الركن جليل الربيعي، وجود حالات قنص في العاصمة العراقية بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية "لخلق حالة من الفتنة".

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وأضاف الربيعي في بيان، أصدرته قيادة عمليات بغداد اليوم السبت، أن القوات الأمنية حاولت اعتقال قناص يستهدف المتظاهرين في العاصمة، لكنه تمكن من الفرار إلى جهة مجهولة.

ودعا الربيعي المتظاهرين في عموم العراق إلى عدم اللجوء للعنف أو القوة خلال التظاهرات المطالبة بتحسين الأوضاع في البلاد.

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق أعلنت، اليوم الجمعة، مقتل 4 أشخاص بينهم اثنان من القوات الأمنية في ساحة الطيران ومجمع النخيل في بغداد بنيران قناصين مجهولين.

ووجهت خلية الإعلام الأمني أصابع الاتهام بقتل أربعة من القوات الأمنية والمتظاهرين إلى من أسمتهم بـ "قناصين مجهولين".

المصدر: رودوا + وكالات