وزير النقل المصري يزور مصنع جرارات قطارات في روسيا (صور)

بدأ وزير النقل المصري، كامل الوزير، زيارته لروسيا، أمس الجمعة، بجولة تفقدية داخل مصنع عربات جر القطارات التابع لشركة "ترانسماش"، حيث اطلع على مراحل وخطوط الإنتاج.

واستمع الوزير إلى شرح من مدير المصنع عن التكنولوجيا الحديثة المستخدمة وعن الأساليب المختلفة للصيانة والتي تساهم في إطالة عمر الجرارات.

RT

وعقد الوزير بعدها اجتماعا موسعا مع مسؤولي "ترانسماش" لبحث التعاون المشترك في هذا المجال، حيث أكد الوزير أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لزيادة قوة الجر بالسكك الحديد لتحسين الخدمة المقدمة للركاب.

RT

وأعرب مسؤولو "ترانسماش" عن استعداد الشركة لمساعدة مصر في نقل تكنولوجيا تصنيع الجرارات وتوطين هذه الصناعة، وتلبية احتياجات سكك حديد مصر من الجرارات الجديدة وإعادة تأهيل الجرارات الحالية.

RT

وأكد الوزير أن عددا من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال قد أبدت أيضا الرغبة في التعاون مع هيئة السكك الحديد المصرية في هذا المجال.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT