اعتقلت الشرطة في إقليم كردستان العراق 6 إيرانيين، بينهم امرأة، بعدما ضبطت بحوزتهم مواد مخدرة عند مجمع "حاجي عمران" الحدودي المحاذي لإيران.

وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في إقليم كردستان العراق، في بيان اليوم السبت، إنها ضبطت بحوزة الإيرانيين الستة أكثر من 15 كغم من مادة "الكيتامين" المخدرة.

وأشار البيان إلى أن المعتقلين الإيرانيين أخفوا المواد المخدرة داخل حقائب ملابسهم.

وأوضح البيان أن أولئك المتهمين يمثلون عصابة منظمة جلبت تلك المواد المخدرة عبر منطقة "حاجي عمران" الحدودية، في سابقة لم يعرفها إقليم كردستان.

وأكد البيان أنه تمت إحالة المتهمين إلى القضاء، وفتح ملف تحقيقي معهم.

المصدر: شفق نيوز