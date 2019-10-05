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العراق.. اعتقال 6 إيرانيين حاولوا تهريب أكثر من 15 كغم من المخدرات إلى إقليم كردستان

أخبار العالم العربي

العراق.. اعتقال 6 إيرانيين حاولوا تهريب أكثر من 15 كغم من المخدرات إلى إقليم كردستان
Reuters ESSAM AL-SUDANI
معتقلون في معبر حدودي عراقي - أرشيف
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اعتقلت الشرطة في إقليم كردستان العراق 6 إيرانيين، بينهم امرأة، بعدما ضبطت بحوزتهم مواد مخدرة عند مجمع "حاجي عمران" الحدودي المحاذي لإيران.

وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في إقليم كردستان العراق، في بيان اليوم السبت، إنها ضبطت بحوزة الإيرانيين الستة أكثر من 15 كغم من مادة "الكيتامين" المخدرة.

وأشار البيان إلى أن المعتقلين الإيرانيين أخفوا المواد المخدرة داخل حقائب ملابسهم.

وأوضح البيان أن أولئك المتهمين يمثلون عصابة منظمة جلبت تلك المواد المخدرة عبر منطقة "حاجي عمران" الحدودية، في سابقة لم يعرفها إقليم كردستان.

وأكد البيان أنه تمت إحالة المتهمين إلى القضاء، وفتح ملف تحقيقي معهم.

المصدر: شفق نيوز

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