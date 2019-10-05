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رويترز: سقوط 5 قتلى في العاصمة العراقية بغداد إثر تجدد التظاهرات

سفير تركيا في بغداد عن الاحتجاجات: جاءت بإرادة شعب العراق ودون توجيه مجموعات سياسية أو دينية

أخبار العالم العربي

سفير تركيا في بغداد عن الاحتجاجات: جاءت بإرادة شعب العراق ودون توجيه مجموعات سياسية أو دينية
Reuters ALAA AL-MARJANI
من احتجاجات العراق
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أكد السفير التركي في العراق، فاتح يلدز، تعليقا على الاحتجاجات في بغداد والمدن الأخرى، أن الشعب العراقي نزل إلى الشوارع "بإرادته الذاتية دون توجيه من مجموعات سياسية أو دينية".

وأضاف يلدز في تصريحات لوكالة الأناضول التركية، في أول تعليق تركي على ما يحدث في العراق من تظاهرات، أن "القسم الأكبر من المحتجين من الشباب ومطالبهم تتمثل بالحصول على خدمات تعليمية وصحية وفرص عمل".

وأوضح السفير أنه يتابع عن كثب ما يجري في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية، مشيرا إلى أن القسم الأكبر من المحتجين في العراق من الشباب.

وحسب يلدز فإن المطالب الأساسية للمتظاهرين هي "الحصول على خدمات كافية في التعليم والصحة وبقية المجالات، والوصول إلى مزيد من فرص العمل، بعيدا عن المحسوبية والمحاباة الحزبية، ومكافحة الفساد بحزم"، لافتا إلى أن المتظاهرين العراقيين رفعوا المطالب نفسها بالمظاهرات التي جرت في الأعوام السابقة.

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وتطرق السفير التركي إلى الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، ليلة أمس، مؤكدا أن الأخير "حرص في كلمته منتصف الليل، بشأن الأحداث، على استخدام عبارات تلبي التطلعات... لكن سنرى النتائج فيما إذا كانت هذه الكلمة والوعود قد أرضت الشعب الذي يتواجد في الشارع أم لا".

المصدر: الأناضول

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