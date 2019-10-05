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السفارة السعودية في لندن تحذر رعاياها

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السفارة السعودية في لندن تحذر رعاياها
Reuters Toby Melville MD/CRB
السفارة السعودية في لندن
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دعت السفارة السعودية في لندن المواطنين السعوديين المتواجدين في المدينة إلى الحذر واتباع التعليمات التي تصدرها السلطات الرسمية في المملكة المتحدة.

وقالت السفارة السعودية في تغريدة على صفحتها في "تويتر"، اليوم السبت: "نظرا لوجود مظاهرات في منطقة وسط لندن بشأن التغيرات البيئية، والتي ستبدأ يوم الأحد .. تؤكد السفارة على ضرورة الحرص واتباع التعليمات التي تصدرها سلطات المملكة المتحدة بهذا الشأن، وتجنب أماكن التجمعات وتوخي الحيطة والحذر".

المصدر: السفارة السعودية

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