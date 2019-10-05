نشرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم السبت، بيانا في موقعها الرسمي على الإنترنت أكدت فيه أهمية أن يكون تعامل قوات الأمن العراقية متناسبا مع الاحتجاجات التي يشهدها عدد من مدن البلاد.

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وجاء في البيان أن "فرنسا تولي اهتمامها بالوضع في العراق والمظاهرات التي شهدتها بغداد ومحافظات أخرى جنوب البلاد، كما تقدم تعازيها لعائلات الضحايا وتتمنى للمصابين شفاءً عاجلا".

وأضاف أن "فرنسا تجدد تأييدها للحق في التظاهر السلمي وأهمية أن يكون هناك رد متناسب من قبل قوات الأمن، كما تشجع السلطات العراقية على معالجة الظروف المحيطة بأعمال العنف".

وتابع "فرنسا تدعم جهود الحكومة العراقية بشأن مساعي الاستقرار وإعادة البناء وتطوير الخدمات العامة لفائدة الشعب العراقي، كما تحيي إرادة رئيس الوزراء في الرد على المطالب المشروعة للشعب العراقي".

ويأتي التعليق الفرنسي في ظل الاحتجاجات التي تشهدها المدن العراقية من قبل متظاهرين يطالبون بتطبيق إصلاحات ومحاربة الفساد.

المصدر: موقع وزارة الخارجية الفرنسية