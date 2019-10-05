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مصر.. إحالة محافظ سابق ورجل أعمال للمحكمة الجنائية على خلفية اتهامات بالفساد

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مصر.. إحالة محافظ سابق ورجل أعمال للمحكمة الجنائية على خلفية اتهامات بالفساد
AFP
محكمة مصرية
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أكدت مصادر قضائية مصرية أن النيابة العامة أمرت بإحالة محافظ المنوفية السابق، هشام عبدالباسط، ورجل أعمال آخر إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهما بغسل أموال قدرها 28 مليون جنيه.

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وكشفت التحقيقات أن عبد الباسط غسل أموالا مقدارها 28 مليون جنيه مصري بعد أن قام بإيداع جانب منها في حساباته البنكية الشخصية، والحساب البنكي لزوجتيه الاثنتين وحساب نجله القاصر.

وكان المحافظ السابق حصل على مبالغ مالية ومنافع عينية مقدارها 27 مليون و 485 ألف جنية على سبيل الرشوة، بمعرفة المتهم الثاني (رجل الأعمال).

من جهته، أقر رجل الأعمال بتقديمه مبلغا نقديا مقداره 28 مليون جنيه للمتهم هشام عبد الباسط على سبيل الرشوة، وأنه قام بناءً على تكليف من الأخير بشراء 3 عقارات وتجهيزها، وشراء 8 سيارات من الأموال المتحصل عليها من الرشوة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في وقت سابق بالسجن 10 سنوات على هشام عبد الباسط، في قضية تحقيق كسب غير مشروع بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال النفوذ، كما حكمت بتغريمه بنفس المبلغ (58 مليون جنيه).

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT

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