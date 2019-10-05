السعودية.. دقيقتان فقط لتجديد جواز سفرك أينما كنت!

أكدت المديرية العامة للجوازات في السعودية إمكانية تجديد جواز سفر المواطن آليا في أقل من دقيقتين.

وتلقت المديرية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، استفسارا بشأن إمكانية استخراج جواز السفر آليا.

وردت بأنه يمكن تجديد السفر آليا، بالدخول على الرابط وبعد ذلك يتم اختيار "الخدمات الإلكترونية – خدمات الجوازات – تجديد الجواز" بالترتيب، ثم الضغط على "تسجيل الدخول"، وكتابة "اسم المستخدم"، وكلمة المرور بالخانة المخصصة لذلك، ثم تأكيد تسجيل الدخول بالضغط على الخانة المخصصة لذلك، وبعدها يضغط المستفيد على خانة "الخدمات الإلكترونية".

ويلي ذلك الضغط على خانة "الجوازات"، ثم على "إصدار جواز"، ومطالعة التعليمات جيدا، ثم الضغط على خانة "التالي" أسفل الشاشة، وملء الخانات المتجاورة وتشمل "الاسم والرقم والإجراء"، ثم الضغط على خانة "الرجاء الاختيار" بالصفحة التالية، للحصول على المكان الذي يرغب المواطن في استلام جواز السفر منه.

وبعد ذلك يتم اختيار المكان المراد تسلم الجواز منه بحيث يسجل المواطن "اسم المدينة"، ثم "فرع الاستلام"، بالخانتين المخصصتين لذلك، ثم يطالع الشروط المنشورة ويضغط بالموافقة على كل منها، حال انطباقها عليه، ثم يضغط على "تأكيد".

المصدر: صحيفة عاجل