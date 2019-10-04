صوتت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية في المغرب، لصالح الخروج من حكومة سعد الدين العثماني، وذلك عشية التعديل الحكومي المتوقع.

وبعد نقاش دام عدة ساعات، اليوم الجمعة، صوت أعضاء اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بأغلبية ساحقة لصالح الخروج من الحكومة. وأيد 241 عضوا في اللجنة المركزية القرار مقابل 34 صوتا ضده، بينما امتنع ستة أعضاء عن التصويت.

وكان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية قرر، يوم الثلاثاء الماضي، الانسحاب من الحكومة ودعا اللجنة المركزية إلى حسم الموضوع.

تجدر الإشارة إلى أن حزب التقدم والاشتراكية يمتلك حقيبتين في حكومة العثماني، والتي يقودها حزب العدالة والتنمية.

وفي يوليو الماضي، دعا العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في خطاب العرش، إلى تعديل حكومي وطلب تقديم شخصيات جديدة لشغل المناصب الحكومية. ومن المقرر إتمام تشكيل حكومة جديدة، قبل 11 أكتوبر الجاري.

المصدر: وكالات