حسين أمير عبد اللهيان: هناك أياد أجنبية خبيثة تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار العراق

قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، إن هناك أيادي أجنبية خبيثة تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار العراق.

وأضاف حسين أمير عبد اللهيان أن إسرائيل وداعمي الإرهاب يقفون خلف الاضطرابات التي يشهدها العراق.

وأكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية أنه سيتم إحباط المؤامرة الحالية التي تستهدف العراق.

وشدد المسؤول الإيراني على أن من عمل على زعزعة أمن العراق في السابق يعمل حاليا على ضرب استقراره بطرق أخرى.

وتصاعدت حركة الاحتجاجات في العراق منذ اندلاعها الثلاثاء الماضي، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 48 شخصا.

وأطلقت قوات الأمن العراقية الجمعة النار على عشرات المتظاهرين في وسط بغداد، في اليوم الرابع من حركة احتجاجية، بحسب وكالة "فرانس برس".

المصدر: وكالات