دعت هيئة الإعلام والاتصالات بالعراق، اليوم الجمعة، وسائل الإعلام لتوخي الدقة في التعاطي مع التظاهرات وعدم نشر أخبار مفبركة خدمة لشخصيات تحاول استغلال الاحتجاجات لقضايا جانبية.

وأهابت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك" بوسائل الإعلام مراعاة المسؤولية في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد، داعية إلى توخي الدقة والمهنية في التعاطي مع أحداث التظاهرات.

كما دعت إلى عدم تمكين الأخبار المفبركة والمنقولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية واعتبارها مصادر موثوقة تعتمد في نشرات الأخبار.

وأفادت في بيانها بأن حرية التعبير وحقوق التظاهر المكفولة دستوريا يجب أن لا تستغل إعلاميا للتحريض على قضايا أخرى تذهب إلى تحميل مطالب المتظاهرين السلميين أكثر من حدودها المشروعة.

المصدر: RT + وكالات