أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن إطلاق خطة للتعامل مع انتشار الكوليرا في السودان، تتطلب تمويلا بحجم 20.3 مليون دولار خلال 3 أشهر.

وجاء في بيان للمكتب الأممي، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المفترضة بالكوليرا في السودان يستمر في الزيادة، حيث تم تسجيل 226 حالة في ولايتي النيل الأزرق وسنار حتى 30 سبتمبر الماضي.

Cholera has killed 8 people in Blue Nile and Sennar state in Sudan.



Forecasts warn of a potential 13,000 cases in the next 6 months.



To contain the outbreak, humanitarians have launched a $20 million response plan & vaccination campaign.https://t.co/MwSZRjtqThpic.twitter.com/f4Zxo0kQ9s — Jens Laerke (@JensLaerke) 4 октября 2019 г.

وأضاف البيان أن انتشار وباء الكوليرا أودى بحياة 8 أشخاص.

وأشار إلى أن وزارة الصحة السودانية طلبت أكثر من 3 ملايين جرعة من اللقاح لإجراء حملة تلقيح، من المخطط أن تشمل أكثر من 1.6 مليون نسمة في المناطق الأكثر عرضة للخطر في الولايتين المذكورتين.

وحذر المكتب الأممي من أن التوقعات تشير إلى احتمال وقوع 13200 حالة إصابة بالكوليرا خلال الأشهر الـ 6 المقبلة في الولايات السودانية المعرضة للخطر.

المصدر: RT