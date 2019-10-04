غارات التحالف على نهم في اليمن والحوثيون يطلقون صاروخين

أعلن الحوثيون أن التحالف العربي بقيادة السعودية شن غارات على مواقعهم في المناطق الحدودية ومديرية نهم بمحافظة صنعاء، فيما أعلن التحالف عن إطلاق الحوثيين لصاروخين باليستيين.

وجاء في بيان للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، تلقت RT نسخة منه، اليوم الجمعة، أن القوات المدعومة من قبل التحالف "تواصل تصعيدها خلال 48 ساعة الماضية بشن أربعة زحوفات مكثفة باتجاه مواقع قواتنا في عسير وجيزان ومديرية نهم مع تغطية جوية متواصلة بالطيران الأباتشي في الحدود".

إقرأ المزيد

وأضاف البيان أن طيران التحالف شن 6 غارات جوية على المناطق الحدودية ونهم.

من جهته، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن الحوثيين أطلقوا صباح اليوم الجمعة صاروخين باليستيين من محافظة صنعاء، سقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة شمال البلاد.

وأكد المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي".

المصدر: RT، واس