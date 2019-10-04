عبد المهدي: المرجعية برهنت أنها صمام الأمان وعلى القوى السياسية التعاون لتحقيق الإصلاح

رحب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بموقف المرجعية الدينية في العراق في ظل المظاهرات المستمرة، فيما طالب القوى السياسية بالتعاون مع الحكومة لتوفير شروط الإصلاح.

وقال عبد المهدي، في بيان أصدره مساء اليوم الجمعة، إن المرجعية "أوضحت موقفها من الأحداث المؤسفة" التي تمر بها البلاد، حيث دانت ورفضت "الاعتداء على الممتلكات وعلى المتظاهرين والقوات الأمنية"، مبينا أنها طالبت القوى بتغيير منهجها في التعامل مع مشاكل البلاد.

واعتبر رئيس الوزراء أن المرجعية "برهنت مرة أخرى أنها صمام الأمان والمنار الذي يرسم طريق الهداية في أيام المحن".

وأضاف عبد المهدي أن "الحكومة تلزم نفسها بتقديم برامجها العلمية والقيام بوسعها في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل".

ودعا عبد المهدي "السلطتين التشريعية والقضائية للعمل المشترك والتعاون كل باختصاصه وصلاحياته"، مطالبا القوى السياسية بالتعاون بينها ومع الحكومة لتوفير شروط الإصلاح.

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق مظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد، وأسفرت الاحتجاجات عن سقوط عشرات القتلى والمصابين واعتقال أكثر من 400 شخص.

المصدر: وسائل إعلام عراقية