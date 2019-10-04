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واشنطن تدخل على خط أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا

أخبار العالم العربي

واشنطن تدخل على خط أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا
Reuters
سد النهضة
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أعلن البيت الأبيض عن دعم الولايات المتحدة للمفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا والسودان للتوصل إلى اتفاق تعاوني ومستدام ومتبادل المنفعة بشأن تشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير.

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وقال البيت الأبيض في بيان إن جميع دول وادي النيل لها الحق في التنمية الاقتصادية والازدهار.

ودعت الإدارة الأمريكية جميع الأطراف إلى بذل جهود حسنة النية للتوصل إلى اتفاق يحفظ تلك الحقوق، مع احترام حقوق مياه نهر النيل لبعضهم البعض في وقت واحد.

وانطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الجمعة، الاجتماعات الثلاثية لوزراء الموارد المائية والري في مصر، والسودان وإثيوبيا، لبحث ملف سد النهضة الإثيوبي.

ويناقش الوزراء على مدى يومين مقترحات ملء وتشغيل سد النهضة، ونتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية التي بحثت على مدى 4 أيام تلك المسألة.

المصدر: البيت الأبيض

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