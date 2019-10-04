تونس.. القضاء يقرر منع المرشح للرئاسة نبيل القروي من إجراء أي لقاء تلفزيوني

أصدر القضاء التونسي، مساء اليوم الجمعة، قرارا يقضي بعدم السماح للمرشح للرئاسة نبيل القروي، بإجراء أي لقاء تلفزيوني.

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ونشر المحامي عبد العزيز الصيد على موقع "فيسبوك"، وثيقة لقرار قاضي التحقيق الذي رفض إجراء حوار تلفزيوني مع المرشح نبيل القروي منافس قيس سعيّد، في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وقال الصيد في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية مرفقة بقرار قاضي التحقيق: "السيد قاضي التحقيق يصدر قرارا بعدم الترخيص في إجراء حوار تلفزي مع المترشح نبيل القروي".

وأضاف الصيد أنه "أصبح الآن ثابتا أن الدور الثاني سيتم يوم 13 أكتوبر دون مناظرة تلفزية ودون حوار مصور".

وتابع قائلا: "وإن كنت أتفهم هذا القرار من الناحية القانونية.. إلا أنني كنت أنتظر من السيد القاضي اجتهادا استثنائيا لحل إشكال استثنائي".

جدير بالذكر أن رئيس الهيئة العليا للانتخابات، نبيل بفون، صرح بأن تمكين القروي من الخروج إعلاميا مرتبط بقرار قاضي التحقيق.

وذكر بفون أن نبيل القروي راسل الهيئة وطالبها بإجراء لقاء معه تجسيدا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، وذلك بعد اللقاء الذي جمع ممثلي مجلس الهيئة بالمترشح قيس سعيّد.

المصدر: RT + "فيسبوك"