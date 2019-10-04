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صحيفة إسرائيلية: تنامي الذعر في إسرائيل بسبب الأسلوب الجديد للهجمات التي ينفذها فلسطينيون

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صحيفة إسرائيلية: تنامي الذعر في إسرائيل بسبب الأسلوب الجديد للهجمات التي ينفذها فلسطينيون
Reuters SHE/CCK
مسعفون إسرائيليون في موقع طعن
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ألقى موقع "جيروزاليم بوست" الضوء على الهجمات التي ينفذها مواطنون فلسطينيون ضد جنود إسرائيليين ومستوطنين، وهي عمليات ينفذونها بمفردهم وليس باسم منظمات أو حركات محددة.

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وأكد الموقع أن هذا النوع من الهجمات المتزايدة يتسبب في حالة من الذعر المتنامي في الشارع الإسرائيلي.

من جهتها، أحصت صحيفة "واشنطن بوست" مؤخرا جميع الهجمات التي نفذها فلسطينيون منذ شهر أكتوبر المنصرم، ووجدت أن أغلبها تتم بشكل عشوائي، حيث يغتنم منفذوها فرصا معينة بدل أن يخططوا بعناية قبل المهاجمة.

وأفادت الصحيفة بأنه خلال العام الماضي كانت هنالك 84 عملية طعن، و57 محاولة طعن، و31 حادثة دهس، إلى جانب 20 عملية إطلاق نار و4 تفجيرات.

وفي أغلب الحالات، ينفذ عمليات أو محاولات الطعن شباب غير متزوجين يستخدمون سكاكين المطبخ، كما تنفذ هذه العمليات غالبا في الضفة الغربية والقدس والمناطق المحيطة بقطاع غزة.

المصدر: "جيروزاليم بوست"

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