 
مباشر

قيادة العمليات المشتركة في بغداد: لا أوامر باستخدام العنف ضد المتظاهرين

أخبار العالم العربي

قيادة العمليات المشتركة في بغداد: لا أوامر باستخدام العنف ضد المتظاهرين
Reuters / Khalid al-Mousily
احتجاجات العراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mhpk

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في بغداد أنه لا توجد أي أوامر لاستخدام العنف ضد المتظاهرين، مشيرة إلى أن قوات الأمن تحمي المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة من المندسين.

إقرأ المزيد
ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات في العراق إلى 44 قتيلا ومئات المصابين
ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات في العراق إلى 44 قتيلا ومئات المصابين

وشددت العمليات المشتركة على أنها لن تسمح لأي شخص بالاعتداء على الممتلكات العامة، مؤكدة أن طرق العاصمة مفتوحة لنقل المواد الأساسية والحالات الإنسانية، منوهة إلى أن حظر التجوال مؤقت.

من جهتها، أكدت الداخلية العراقية إعادة 46 ألف مفصول عسكري من العمل إلى وظائفهم مطلع يناير المقبل.

هذا، وتصاعدت حركة الاحتجاجات في العراق منذ اندلاعها الثلاثاء الماضي، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 44 شخصا خلال المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، وفقا لوكالة "رويترز".  

وأطلقت قوات الأمن العراقية الجمعة النار على عشرات المتظاهرين في وسط بغداد، في اليوم الرابع من حركة احتجاجية، بحسب وكالة "فرانس برس".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

غناء طفل يمني يبيع المياه في الشوارع يلفت الأنظار لموهبة كبيرة