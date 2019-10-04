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السلطات المصرية تسلم السودان مواطنا اعتقلته خلال الاحتجاجات الأخيرة

أخبار العالم العربي

السلطات المصرية تسلم السودان مواطنا اعتقلته خلال الاحتجاجات الأخيرة
Reuters
مصر
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سلمت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، المواطن السوداني، وليد عبد الرحمن حسن سليمان، إلى سلطات بلاده، والذي سبق إلقاء القبض عليه والتحقيق معه في قضية التظاهر بمصر.

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وأوضحت الحكومة المصرية في بيان لها، أنه تم تسليم المواطن السوداني إلى السلطات السودانية، وذلك بعد تقنين كافة الإجراءات المتخذة حياله من جانب نيابة أمن الدولة العليا بجمهورية مصر العربية.

وكانت سفارة السودان في القاهرة، قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن السلطات المصرية، أطلقت سراح الطالب السوداني وليد عبد الرحمن الذي كانت قد أوقفته أواخر سبتمبر، خلال التظاهرات الأخيرة في مصر.

المصدر: RT

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