مسرور بارزاني: تصعيد أوضاع العراق ليس من مصلحة أحد

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، مسرور بارزاني، أن تصعيد أوضاع البلاد والمنطقة لا يصب في مصلحة أحد، مشيرا إلى أن الحوار مستمر مع الحكومة المركزية في بغداد.

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وجاء التصريح خلال استقبال بارزاني في مكتبه، أمس الخميس، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، السيناتور تامي بولدوين والوفد المرافق لها، بحضور القنصل الأمريكي في أربيل، ستيفن فيغن.

وشهد الاجتماع بحث سير المحادثات الجارية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وقال بارزاني بهذا الصدد: "الحوارات متواصلة، وثمة تفهم جيد من رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي للمحاور التي هي في طور التباحث والتفاوض"

وتطرق الاجتماع أيضا إلى آخر المستجدات العراقية والإقليمية، حيث أكد بارزاني أن تصعيد الأوضاع في العراق والمنطقة ليس من مصلحة أحد.

كما تناول رئيس الحكومة في اجتماعه مع الوفد الأمريكي تهديدات تنظيم "داعش" في بعض مناطق العراق، وجدد تحذيره من أن التنظيم لا يزال يشكل تهديدا قويا وجديا مما يحتم تضافر الجهود لردعه.

يذكر أن بارزاني يواجه خلافات قديمة بشأن الاستفتاء على الانفصال، وكذلك على ملفات صادرات النفط والمشاركة في الإيرادات والأمن والأراضي، ما تسبب في توتر العلاقات بين بغداد وأربيل منذ إطاحة الولايات المتحدة بحكم صدام حسين عام 2003.

المصدر: وكالات