الصدر يطلب من نوابه تعليق أنشطتهم في البرلمان

طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، من أنصاره في البرلمان تعليق مشاركتهم في أي أنشطة برلمانية حتى تقدم الحكومة برنامجا يرضي العراقيين.

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ودعا الصدر في بيان، نواب كتلة "سائرون" التي يدعمها، إلى تعليق عضويتهم، وذلك قبل يوم من جلسة مقررة للبرلمان لمناقشة الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ الثلاثاء الماضي.

ودعا إلى "عدم حضور جلسات البرلمان إلى حين صدور برنامج حكومي يرضي الشعب والمرجعية الدينية".

وكان المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، دعا اليوم الجمعة، الحكومة العراقية إلى مكافحة الفساد، وحمل السلطتين القضائية والتشريعية المسؤولية عن ما آلت إليه الأمور بهذا الشأن.

وحض السيستاني قوات الأمن والمتظاهرين على عدم استخدام العنف وانتقد الزعماء العراقيين لفشلهم في القضاء على الفساد، وألقى اللوم على المشرعين على وجه الخصوص.

يأتي ذلك، في وقت تشهد العاصمة العراقية بغداد اليوم هدوء حذرا، فيما أطلقت الشرطة النار على عدد صغير من المحتجين، بعد 3 أيام من الاحتجاجات الدامية المناهضة للحكومة التي أدت إلى مقتل 44 شخصا وإصابة المئات.

المصدر: "السومرية"+"رويترز"