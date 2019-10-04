أطلق عناصر الشرطة العراقية اليوم الجمعة النار على متظاهرين في وسط بغداد مما أدى لإصابة شخص بجروح خطيرة.

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وقال شاهد من وكالة "رويترز" إن المئات من الأشخاص تجمعوا للتظاهر ضد الحكومة.

وأوضح أن قناصة الشرطة اتخذوا مواقعهم على أسطح المباني وأطلقوا أعيرة منفردة صوب المحتجين أثناء تجمعهم مما أسفر عن إصابة أحدهم في الرقبة.

وعاش العراق أمس الخميس يوما وصف بالأكثر دموية منذ اندلاع الاحتجاجات الثلاثاء الماضي، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 44 شخصا ومئات المصابين خلال المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن.

وتشهد الاحتجاجات ضد الفساد نسقا تصاعديا مع توسع رقعة المظاهرات التي باتت تشمل عددا كبيرا من المدن، رغم مطالبة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتهدئة وتقديمه وعودا بتحسين مداخيل العائلات الفقيرة بحيث "يوفر حدا أدنى للدخل يضمن لكل عائلة عراقية العيش بكرامة".

المصدر: رويترز