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رجل دين إيراني يتهم أمريكا وإسرائيل بإشعال التوتر في العراق

أخبار العالم العربي

رجل دين إيراني يتهم أمريكا وإسرائيل بإشعال التوتر في العراق
Reuters
احتجاجات العراق
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اتهم رجل دين إيراني بارز الولايات المتحدة وإسرائيل بإشعال التوتر في العراق لعرقلة مراسم أربعينية الإمام الحسين التي تقام في وقت لاحق من الشهر الجاري.

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وقال آية الله، محمد إمامي كاشاني، في خطبة ألقاها اليوم الجمعة: "العدو عقد العزم على (مواجهة) الأمة الإسلامية، أمريكا والصهيونية تستهدفان الأربعينية والعراق وتثيران أزمة، لأنه من الصعب عليهما قبول وجود ملايين (الزوار الشيعة) في كربلاء"، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات الدامية في أنحاء العراق إلى 44 شخصا.

وتشهد الاحتجاجات في العراق ضد الفساد نسقا تصاعديا مع توسع رقعة المظاهرات التي باتت تشمل عددا كبيرا من المدن، رغم مطالبة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتهدئة وتقديمه وعودا بمكافحة الفساد وبتحسين مداخيل العائلات الفقيرة.

المصدر: رويترز

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