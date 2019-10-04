ثاني أكبر حزب في الجزائر يكشف عن مرشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة

صادق أعضاء حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الجزائري، اليوم الجمعة، بالإجماع على قرار ترشيح الأمين العام للحزب، وزير الثقافة الأسبق، عز الدين ميهوبي، للانتخابات الرئاسية المقبلة.

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وزكى أعضاء الحزب ميهوبي أمينا عاما للحزب خلفا لرئيس الحكومة السابق المسجون، أحمد أويحيى، شهر يوليو المنصرم.

يذكر أن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" كان ثاني قوة سياسية في الائتلاف الحاكم أثناء فترة رئاسة عبد العزيز بوتفليقة للبلاد.

وينضم ميهوبي إلى كل من رئيسي الحكومة الأسبقين، علي بن فليس وعبد المجيد تبون، في قائمة "الأسماء الثقيلة" المرشحة للظفر بمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المزمع تنظيمها في 12 ديسمبر المقبل.

المصدر: "النهار" + RT