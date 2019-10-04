السيستاني: الحكومة والأطراف السياسية لم تستجب لمطالب الشعب بمحاربة الفساد

دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، اليوم الجمعة، الحكومة العراقية إلى مكافحة الفساد، وحمل السلطتين القضائية والتشريعية المسؤولية عن ما آلت إليه الأمور بهذا الشأن.

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وقال السيستاني إن السلطتين القضائية والتشريعية تتحملان المسؤولية عن محاربة الفساد.

وحض السيستاني قوات الأمن والمتظاهرين على عدم استخدام العنف وانتقد الزعماء العراقيين لفشلهم في القضاء على الفساد، وألقى اللوم على المشرعين على وجه الخصوص.

وقال السيستاني في خطاب قرأه ممثله، أحمد الصافي، خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء إنه "من المحزن أن هناك الكثير من القتلى والجرحى والدمار" بعد أيام من الاشتباكات بين المتظاهرين المناهضين للحكومة وقوات الأمن.

وأضاف أن "الحكومة والأطراف السياسية لم تستجب لمطالب الشعب بمحاربة الفساد أو تحقيق أي شيء على الأرض. يتحمل المشرعون المسؤولية الأكبر عما يحدث".

يأتي ذلك، في وقت تشهد العاصمة العراقية بغداد اليوم هدوء حذرا، فيما أطلقت الشرطة النار على عدد صغير من المحتجين، بعد 3 أيام من الاحتجاجات الدامية المناهضة للحكومة التي أدت إلى مقتل 44 شخصا وإصابة المئات.

المصدر: "رويترز"