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الكويت تدعو مواطنيها إلى التريث وعدم السفر للعراق

أخبار العالم العربي

الكويت تدعو مواطنيها إلى التريث وعدم السفر للعراق
Reuters
احتجاجات العراق
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دعت وزارة الخارجية الكويتية مواطنيها الذين ينوون السفر إلى العراق، إلى التريث وعدم السفر في الوقت الراهن نتيجة الاضطرابات والتظاهرات التي تشهدها بعض المدن العراقية.

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وأهابت الوزارة بالمواطنين الموجودين حاليا في المدن العراقية إلى ضرورة مغادرتها بالسرعة الممكنة، وإلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والتظاهرات واتباع تعليمات السلطات المحلية حتى يتيسر موعد المغادرة.

وذكرت أنه في حال الحاجة إلى أي مساعدة الاتصال بسفارة الكويت في بغداد أو القنصلية العامة في البصرة على الرقم التالي (9647828444666+).

وتشهد مدن العراق، منذ الأول من أكتوبر تظاهرات حاشدة تطالب الحكومة العراقية بمحاربة الفساد وتوفير فرص عمل للعاطلين.

وأفادت أنباء، أمس الخميس، بمقتل 19 شخصا وإصابة أكثر من 200 محتج، خلال اشتباكات وقعت مع عناصر الأمن في مدينة الناصرية بجنوب العراق، ومدن أخرى.

المصدر: "الراي"+ RT

 

 

 

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